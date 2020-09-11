Fransa'da koronavirüs izolasyon süresi düşürülüyor

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hızla yayılmaya devam ederken, hastaların izolasyon süresi 14 günden 7 güne indirilecek.
Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmaya devam ettiğinin belirtti.
Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yükseldiğine dikkati çeken Castex, Fransızları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve tedbirlere sıkı şekilde uymaya davet etti.
Castex, Koronavirüs hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini bildirdi.
İzolasyon kuralına uyulması için kontrollerin yapılacağının bilgisini paylaşan Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42’ye çıktığını belirtti.
Castex, bu bölgelerde valilerin yeni tedbirler alabileceğini söyledi.
Covid-19 testlerinin sayısının artırılacağını ifade eden Castex, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini kaydetti.