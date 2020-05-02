Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da OHAL iki ay uzatılıyor /02 Mayıs 2020 21:54

Fransa'da OHAL iki ay uzatılıyor

Fransa hükûmeti, yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele için olağanüstü hali 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı.

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Fransa hükûmeti, yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele için 24 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin 24 Temmuz'a dek uzatılmasına karar verdi. 

Bakanlar kurulunun ilgili kanun tasarısını onayladığı toplantının ardından yapılan açıklamada, yürürlükte olan Koronavirüs tedbirlerini sona erdirmek için mayıs ayının erken olacağı bildirildi. 

Tasarı Fransa parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da şu ana dek yaklaşık 24 bin 600 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. 

İNGİLTERE'DE 370 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsün ağır bir biçimde etkilediği ülkelerden İngiltere'de son bir günde 370 kişi daha Korona'dan hayatını kaybetti. Salgının başlamasından bu yana ölenlerin sayısı 20 bin 853'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Johns Hopskins Üniversitesi'nin verilerine göre Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 65 bini, vak'a sayısı 1,1 milyonu geçti. 

Dünyada yaklaşık 3,3 milyon kişin Koronavirüs'e yakalandı. Her üç vak'adan biri ABD'de. 

AMERİKA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınının ülkede 60 bin ila 65 bin arasında kişinin ölümüne sebep olacağından yola çıktıklarını belirtmişti. 

Trump, geçtiğimiz cuma günü yaptığı bir konuşmada ise, salgının ülkesinde 100 binden fazla insanın hayatına mâl olmamasını umduğunu ifade etti. 
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