Samanyolu Haber /Dünya / Bu kasaba kendi parasını basıyor! /02 Mayıs 2020 23:02

Bu kasaba kendi parasını basıyor!

209 bin kişinin Koronavirüs'e yakalandığı İtalya'da şu ana kadar 28 bin 710 kişi hayatını kaybetti. Salgında sokağa çıkma yasağı uygulandığı için pek çok işletme iflasın eşiğine geldi. Güneydeki kasabalardan biri kendi para birimini tedavüle sürdü.

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya’da on binlerce işletme zor durumda. 

Güneydeki "Castellino del Biferno" isimli kasaba ise zor durumdaki halka ve işletmelere destek olmak için kendi para birimini basmaya başladı. 

Yeni para birimi Ducati’nin değeri ise euroya eşdeğer. 1 ducati, 1 euro ediyor.

Hükümet, belediyeye Korona salgını sebebiyle geliri düşen halka gıda fişi dağıtması için 5 bin 500 euro yardım gönderdi. 

200'DEN FAZLA AİLEYE DAĞITILDI

DW Türkçe'nin haberine göre belediye kendi tasarruflarını da ekleyip toplamda 10 bin euroya denk gelen 10 bin ducati basıp bunları 200'den fazla aileye dağıtmış. 

Paraların baskı işlemi fotokopi makineleri ile yapılıyor.  

Halk gıda ihtiyacını ducati  ile karşılıyor. Yeni para birimi şimdilik sadece kasaba sınırları içerisinde geçerli.

Matbaa sabibi Antonio Iannacone belediyenin onayı ile ducati banknotlarını tasarlayıp basıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu kasaba kendi parasını basıyor! Sonraki Haber >>

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:56:16