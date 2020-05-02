Bu kasaba kendi parasını basıyor!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya’da on binlerce işletme zor durumda.





Güneydeki "Castellino del Biferno" isimli kasaba ise zor durumdaki halka ve işletmelere destek olmak için kendi para birimini basmaya başladı.





Yeni para birimi Ducati’nin değeri ise euroya eşdeğer. 1 ducati, 1 euro ediyor.





Hükümet, belediyeye Korona salgını sebebiyle geliri düşen halka gıda fişi dağıtması için 5 bin 500 euro yardım gönderdi.





200'DEN FAZLA AİLEYE DAĞITILDI





DW Türkçe'nin haberine göre belediye kendi tasarruflarını da ekleyip toplamda 10 bin euroya denk gelen 10 bin ducati basıp bunları 200'den fazla aileye dağıtmış.





Paraların baskı işlemi fotokopi makineleri ile yapılıyor.





Halk gıda ihtiyacını ducati ile karşılıyor. Yeni para birimi şimdilik sadece kasaba sınırları içerisinde geçerli.





Matbaa sabibi Antonio Iannacone belediyenin onayı ile ducati banknotlarını tasarlayıp basıyor.