Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da seçim şiddeti büyüyor: Onlarca aday saldırıya uğradı /06 Temmuz 2024 10:55

Fransa'da seçim şiddeti büyüyor: Onlarca aday saldırıya uğradı

Fransa, aşırı sağın ilk turdaki zaferi sonrası çok gergin bir ortamda yarın bir kez daha sandığa gidecek. Siyasi kutuplaşmanın hızla arttığı ülkede en az 51 aday ve parti üyesi saldırıya uğradı. Hükümet seçim sonrası kaos yaşanabileceği uyarısı yaptı.

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Fransa, aşırı sağın zafer kazandığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin ise büyük hezimet yaşadığı ilk turun ardından yarın ikinci tur genel seçimler için sandık başına gidecek.

Aşırı sağ iktidarı önlemek için merkez ve sol partilerin güç birliğine gittiği seçim öncesinde siyasi şiddet olayları hızla artıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, en az 51 adayın ve parti üyesinin saldırıya uğradığını söyleyerek ikinci tur sonrası ülkede karışıklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"Sözlü saldırıları saymıyorum bile" diyen Darmanin, saldırılarla bağlantılı 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunda, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin yüzde 33,15 oyla birinci olması, aşırı sağcıların iktidara geleceği yönünde endişelere yol açtı.

Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşirken, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20'de kaldı.

30 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Gergin seçim öncesi fiziksel saldırıya uğrayanlar arasında Bakan Prisca Thevenot, milletvekilleri ve belediye başkanları da var. Thevenot, afiş astıkları sırada yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısında yaralanmadı ama yanındaki isimlerden hastaneye kaldırılanlar oldu.

Hükümet, yarınki seçimler için beklenen çatışmaları önlemek üzere 30 bin polis görevlendirdi. Başbakan Gabriel Attal da partilerden destekçilerine sakin olma çağrısında bulunmalarını istedi.
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