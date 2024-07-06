Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Ateş'in ismini verdiği MHP'li Yönter: Hesaplaşacağız, helalleşmeyeceğiz /06 Temmuz 2024 11:03

Ayşe Ateş'in ismini verdiği MHP'li Yönter: Hesaplaşacağız, helalleşmeyeceğiz

Ayşe Ateş'in, Sinan Ateş'in öldürülme emrini veren isimler arasında saydığı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" dedi.

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Ankara'da 2022 sonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocaklar Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine açılan davada ilk hafta duruşmaları sona erdi.

BirGün'de yer alan habere göre Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, perşembe günü görülen dördüncü celsede yaptığı konuşmada, Sinan Ateş'in kendisine, MHP Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in verdiği talimat doğrultusunda Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kiralık katil aradığını anlattı.

Ateş, şunları söyledi:

"Sinan Ateş tam olarak şunu söyledi: 'Ayşe; Ulvi İzzet Yönter ve Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'a talimat vermiş, onlar da kapı kapı dolaşıp kiralık katil arıyorlar."

Ayşe Ateş, daha önce korktuğu için bu isimleri açıkça telaffuz edemediğini de sözlerine ekledi.

Suçlamalarda isimleri geçen MHP'liler cevap vermezken İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından dün akşam paylaşım yaptı. "Vallahi hesaplaşacağız, billahi helalleşmeyeceğiz…" diyen Yönter, daha sonra da aynı mesajı tekrarlayan MHP'lilerin gönderilerini de paylaştı.
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