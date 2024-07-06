İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk açıklama

İran'da cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda yüzde 53,7 oy oranıyla kazanan Mesud Pezeşkiyan, önlerindeki yolun zorlu olduğunu, bunu birliktelik ve güven olmadan aşamayacaklarını belirtti.



Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından halka yönelik ilk mesajında, "Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi. Bu birlikteliğimizin başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yolu, birliktelik ve güven olmadan aşamayız. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ediyorum." ifadelerini kullandı.



İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olmuştu.



Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.



Seçimi kaybeden Celili, halk tarafından seçilen herkesin saygın olduğunu ve yeni cumhurbaşkanına tüm imkanlarla yardımcı olunması gerektiğini belirtmişti.