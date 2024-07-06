Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı önce tehdit etti, sonra geri adım attı /06 Temmuz 2024 11:39

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı önce tehdit etti, sonra geri adım attı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Sinan Ateş davasını takip eden gazeteciler Barış Terkoğlu, Alican Uludağ, Erk Acarer, İsmail Saymaz ve Timur Soykan'ı hedef aldı. Kılıç, ardından paylaşımını sildi.

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında ara karar açıklandı. 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada 10 kişi tahliye edildi.

Ara kararın açıklanmasının ardından Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, duruşmayı takip eden gazetecileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hedef gösterdi.

İsmail Saymaz, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Timur Soykan'ın fotoğrafını paylaşan Kılıç, 'kurşun' göndermeli bir paylaşım yaptı.

Kılıç paylaşımında Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz' ifadelerini kullandı. SOYKAN VE TERKOĞLU'NDAN YANIT

Gazeteci Timur Soykan Kılıç'ın paylaşımını alıntılayarak 'Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim kalemlerimiz sadece halkın haber alma hakkı için yazar' dedi.

Kılıç'ın tehdit paylaşımına Barış Terkoğlu'ndan da sert yanıt geldi.

'Senden kurşun kalem olmaz, ancak kurşun asker olur' diyen Terkoğlu, 'Eğer ülkene de ülküne de son bir hizmet etmek istiyorsan savcılığa, karakola git. Ellerini kaldırıp 'teslim olmaya geldim' de. Seni 8 Nisan 2022’de Sinan Ateş’in evinin önüne keşif yapmaya kim gönderdi anlat' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

'Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!' diyen Kılıç, kamuoyundan yoğun bir şekilde tepki gelince Kılıç tweetini sildi.
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