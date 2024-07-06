Özgür Özel’den Fransa seçimleri çağrısı

Özel, “Yarın Fransa’da oy kullanacak olan ve sözümüze değer veren tüm Fransız vatandaşı Türkleri bir kez daha aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bükreş’te katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Fransa’da yarın yapılacak erken genel seçimlerinin ikinci turuna ilişkin çağrı yaptı.Fransa'da yarın yurttaşlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken seçimlerin ikinci turu için oy kullanacak. Ülkede, aşırı sağın birinci çıktığı erken genel seçimlerin ilk turu 30 Haziran’da yapılmıştı.İlk turda, aşırı sağcı Marine Le Pen'in üye olduğu Ulusal Birlik (RN) yüzde 33 civarında oyla 577 seçim bölgesinin 297’sinde birinci gelmişti. 4 solcu ve çevreci partinin ittifakından oluşan Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.İkinci tur için oy kullanma işlemi yarın yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.