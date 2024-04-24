Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'daki PKK soruşturmasında sekiz gözaltı /24 Nisan 2024 08:40

Fransa'daki PKK soruşturmasında sekiz gözaltı

Bu kişilerin, Fransa'da yaşayan Kürt toplumundan "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüpheleniliyor.

SHABER3.COM

Fransa"da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat) başkent Paris ve Bouches-du-Rhône bölgelerinde PKK'nın finansmanına ilişkin bir soruşturma kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Pnat, Türkiye ve Batılı ülke ve kuruluşların terör örgütleri listesinde bulunan PKK'ya yönelik adli soruşturma kapsamında, söz konusu kişilerin 96 saat boyunca gözaltında tutulabileceklerini belirtti.

Bu kişilerin, Fransa'da yaşayan Kürt toplumundan "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüpheleniliyor.

"Terör eylemi hazırlamak amacıyla suç örgütüne katılmak, "terör faaliyetlerini finanse etmek", "terör faaliyetleri ile bağlantılı olarak organize bir çetede gasp ve gasp girişiminde bulunmak" suçlarından açılan soruşturma, 2020-2024 arasında işlenen eylemleri inceliyor.

Belçika'da iki Kürt kanalına arama

Öte yandan pazartesi günü de Belçika'nın Denderleeuw bölgesinde, ülkede yayın yapan iki Kürt televizyon kanalı Sterk TV ve Medya News'in televizyon stüdyolarında arama yapıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, aramaların amacının "üçüncü ülkenin talebi üzerine, terörün finansmanına ilişkin olası kanıtları tespit etmek" olduğu belirtildi.

Konuya yakın bir kaynak ise AFP'ye yaptığı açıklamada, Fransa'da açılan soruşturmanın merkezinde yer alan mali akışın "Belçika'ya doğru yönlendirildiğini" söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'daki PKK soruşturmasında sekiz gözaltı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:13:30