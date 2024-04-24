Fransa'daki PKK soruşturmasında sekiz gözaltı

Belçika'da iki Kürt kanalına arama

Fransa"da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat) başkent Paris ve Bouches-du-Rhône bölgelerinde PKK'nın finansmanına ilişkin bir soruşturma kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Pnat, Türkiye ve Batılı ülke ve kuruluşların terör örgütleri listesinde bulunan PKK'ya yönelik adli soruşturma kapsamında, söz konusu kişilerin 96 saat boyunca gözaltında tutulabileceklerini belirtti.Bu kişilerin, Fransa'da yaşayan Kürt toplumundan "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüpheleniliyor."Terör eylemi hazırlamak amacıyla suç örgütüne katılmak, "terör faaliyetlerini finanse etmek", "terör faaliyetleri ile bağlantılı olarak organize bir çetede gasp ve gasp girişiminde bulunmak" suçlarından açılan soruşturma, 2020-2024 arasında işlenen eylemleri inceliyor.Öte yandan pazartesi günü de Belçika'nın Denderleeuw bölgesinde, ülkede yayın yapan iki Kürt televizyon kanalı Sterk TV ve Medya News'in televizyon stüdyolarında arama yapıldı.Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, aramaların amacının "üçüncü ülkenin talebi üzerine, terörün finansmanına ilişkin olası kanıtları tespit etmek" olduğu belirtildi.Konuya yakın bir kaynak ise AFP'ye yaptığı açıklamada, Fransa'da açılan soruşturmanın merkezinde yer alan mali akışın "Belçika'ya doğru yönlendirildiğini" söyledi.