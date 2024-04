ABD üniversitelereinde İsrail protestoları tırmanıyor

New York Üniversitesi yetkilileri, Pazartesi gecesi Manhattan kampüsünde protestoların tırmanmasının ardından New York polisinden destek talep etti.



New York Polis Teşkilatı (NYPD), protestocuların meydanın boşaltılması yönündeki çağrıları reddetmesinin ardından, New York Üniversitesi’nden geldiğini belirttiği bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.



Üniversite yönetiminin, kampüsteki meydanı işgal eden tüm protestocuları alana izinsiz giren kişiler olarak değerlendirdiği ve polisten protestocuların alandan çıkarılmasını istediği belirtildi.



“Üniversite ile bağlantılı olmayan göstericiler bariyerleri aştı”



New York Üniversitesi sözcüsü John Beckman, Pazartesi günü kampüste düzenlenen protestonun izinsiz olduğunu, üniversite yönetimine önceden bilgi verilmediğini ve meydana girişin kapatılarak daha fazla göstericinin alınmasına izin vermeyeceklerini ifade ettiklerini belirtti.



Üniversite sözcüsü Beckman o aşamada gerilimin tırmanmaması için meydanı boşaltmadıklarını; ancak öğleden sonra dışardan üniversite ile bağlantılı olmayan bazı göstericilerin bariyerleri aşarak içeri girmesiyle durumun değiştiğini belirtti.



Beckman, göstericilere bir saat içinde dağılmaları gerektiğini açıkladıklarını, çoğunun alandan ayrılmayı reddettiğini ve protestolar sırasında antisemitik olayların yaşandığının bildirilmesi üzerine güvenlik sebebiyle New York Polis Teşkilatı’ndan yardım istediklerini belirtti.



New York Üniversitesi sözcüsü, “Bireylerin ifade özgürlüğü hakkına destek vermeye devam edeceğiz. Ekim ayından bu yana söylediğimiz gibi, öğrencilerimizin güvenliği ve adil ve eşit öğrenme ortamını sağlamak önceliğimiz olmaya devam ediyor” dedi.



Yale ve California’da da protestolar



Pazartesi günü 45 kişinin gözaltına alındığı protestoların ardından Yale Üniversitesi’nde bugün de bir grup protestocu kampüsteydi.



California Üniversitesi Berkeley kampüsünde de Pazartesi günü bir grup Filistin yanlısı protestocu eylemdeydi; ancak okul yetkilileri akademik çalışmalara ve protestoların kampüs faaliyetlerini kesintiye uğratmamasına odaklandıklarını belirtti.



Hamas’ın 7 Ekim saldırısından sonra Gazze’de patlak veren ve onbinlerce sivilin hayatını kaybettiği İsrail-Hamas arasındaki savaş sebebiyle ABD’de üniversite kampüslerinde bir süredir protestolar ve karşı protestolar düzenleniyor.



Son günlerde kampüslerdeki gösteriler sırasında üniversite ile bağlantılı olmayan bazı göstericilerin de kampüs girişlerine geldiği, öğrencilerin ise bu kişilerle aralarına mesafe koymaya çalıştığı belirtiliyor.



Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’daki Filistin yanlısı protestolar sırasında da en az 100 kişi gözaltına alınmıştı.



Kampüslerdeki son protestolar Yahudiler’in Hamursuz Bayramı tatiline rastladı. Protestolar sırasında antisemitik (Yahudi düşmanı) sloganların atıldığını söyleyen Yahudi öğrenciler İsrail’e yönelik eleştirinin antisemitizme dönüştüğünü ve güvenliklerinden endişe ettiklerini söylüyor.



Aralarında fakülte üyelerinin de bulunduğu Filistin yanlısı göstericiler ise protestolara yapılan müdahaleyi kınadı.



Öğrenciler, aileler, bağışçılar ve Kongre üyeleri okul yönetimlerinin kampüslerde düzeni sağlamak için yeni adımlar atmasını talep ediyor.



Columbia Üniversitesi’nin ana kampüsünde bu dönem sonuna kadar derslerin bazıları yüz yüze, bazılarıysa uzaktan yapılacak. Üniversitenin akademik takvimine göre son ders günü 29 Nisan.



Columbia Üniversitesi’nde kampüs girişleri üniversite kimliği olmayan kişilere kapatıldı.



Columbia Üniversitesi Rektörü baskı altında



Bazı fakülte üyeleri Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik’in geçen hafta Filistin yanlısı protestonun dağıtılması için New York polisini çağırmasını eleştirirken; bazıları kampüste çadır kuran göstericilerin alanı boşaltması için polisi geri çağırmasını talep ediyor.



Columbia Üniversitesi Rektörü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmanın korkunç olduğunu ve pek çok kişinin derin bir ahlaki gerilim yaşadığını belirtti; “Ancak bir grubun koşulları dayatmasına ve kendi görüşünü öne çıkarmak için mezuniyet gibi önemli kilometre taşlarını sekteye uğratmasına izin veremeyiz” dedi.