AfD çalışanı, Çin'e casusluk suçlamasıyla gözaltında

Şüpheli AfD'li parlamenterin akredite asistanı

Jian G. ismindeki şüpheli 2019'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nun Alman üyesi AfD'li Maximilian Krah için çalışıyor. Alman basını, şüphelinin hem Brüksel hem de Dresden'de yaşadığını bildiriyor.

AfD'li Maximilian Krah da Dresden'de hukuk okuyup doktora derecesine sahip olduktan sonra 2000'li yılların başında Çin'e giderek Hong Kong ve Şanghay'da çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Uygurlar ve Sincan'daki azınlıklar için toplama kampları gibi insan hakları ihlallerine ilişkin raporları "Çin karşıtı propaganda" olarak nitelendiren Krah, Çin dostu tutumuyla tanınıyor. Tayvan'ın uluslararası hukuka göre Pekin'e ait olduğunu savunan Krah, Tibet'in Çin'in yasal toprağı olduğu görüşünü savunuyor.





Faeser: İddialar son derece ciddi





AfD: Çok rahatsız edici



