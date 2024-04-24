Steinmeier'den depremzedelere dayanışma mesajı

İstanbul'da İmamoğlu karşıladı

Almanya ile Türkiye arasındaki dostluk önemli

Steinmeier'e "açık konuşma" çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı'na eşlik eden delegasyonda yer alan bir diğer isim de ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Milletvekili Serap Güler. Babası 1963 yılında maden işçisi olarak Almanya'ya giden Güler için bu gezinin ayrıca bir önemi var.