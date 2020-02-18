Fransa'dan yeni imam ve öğretmen kararı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Ayrıca gelecek eğitim yılından itibaren yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğrentmeler de artık Fransa'da eğitim veremeyecek.





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre bu karardan, Fransa'da çok sayıda camide görev yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamların ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerinin etkilenmesi bekleniyor.





Söz konusu reform projesi kapsamında başta Türkiye, Cezayir ve Fas olmak üzere yabancı ülkelerin finanse ettiği imamlara son verilip, yerine Fransa’da eğitim almış, Fransızca bilen ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı imamların göreve getirilmesi hedefleniyor.







Fransa'da düzenli olarak görev yapan 300'e yakın yabancı imamdan 150’si Türkiye’den, 120’si de Cezayir’den geliyor. Öte yandan Ramazan ayı esnasında özel olarak gönderilen imamların da artık kabul edilmeyeceği belirtildi.





'Fransızca bilmeyen çok fazla öğretmen var'





Fransa'da, Türkiye ve 8 yabancı ülkeden (Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Fas, Portekiz, Sırbistan, ve Tunus'tan) gelen dil öğretmenleri toplam 80 bin öğrenciye ders veriyor.





Fransız devlet okullarında verilen bu derslerin bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Macron, ülkeye gelen yabancı öğretmenlerin büyük bir kısmının Fransızca bilmemesi ve Fransa Eğitim Bakanlığı'nın bu derslere müdahale etme imkanının olmamasının böyle bir karara sebep olduğunu açıkladı.





'Bir dinin kurallarının Cumhuriyet yasalarının üstünde olmasını kabul edemeyiz'





Fransa’nın Mulhouse kentinde radikal İslam ile mücadele sözü veren Macron, "Bizim düşmanımız sadece İslam’a dayalı bölücülük faaliyeti, İslam dinine karşı plan hazırladığımızı düşünmek bir hata olur" dedi.





Bazı radikal İslamcıların Fransız Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine zarar verdiğini vurgulayan Macron, "Cumhuriyet'te, bir kadınla el sıkışmanın reddedilmesi, doktorun cinsiyetine göre kabul görmemesi, evlilikler öncesi bekaret belgesinin istenmesi, çocukların okuldan alınması ve genel olarak bir dinin kurallarının Cumhuriyet yasalarının üstünde olmasını kesinlikle kabul edemeyiz" diye konuştu.





Macron söz konusu reformlarla ilgili daha fazla detay vermezken, reform çalışmalarının ne zaman başlayacağına ilişkin de bilgi paylaşmadı.





Fransa'da 5 ile 6 milyon arasında Müslümanın olduğunu tahmin ediliyor. Yaklaşık 2 bin 500 cami veya mescid bulunuyor.