Samanyolu Haber /Sağlık / Frans'da Covid-19 patlaması /30 Aralık 2021 08:10

Frans'da Covid-19 patlaması

Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısı 208 binle salgın başlangıcından beri en yüksek noktaya çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içinde 208 bin yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

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Bir önceki gün de Fransa 180 bin tespit edilen vaka ile Avrupa'da ilk sırada yer almıştı. Her saniye iki kişinin pozitif test sonucu verdiğini belirten Sağlık Bakanı Olivier Veran, Omicron yayılmaya devam ederken Delta kaynaklı hastalık nedeniyle hastanelerde durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı, hafta başında günlük vaka sayısının ocak ayı başında 250 bine çıkabileceğini açıklamıştı.

Dünyada rekor günlük vaka sayıları

Amerika Birleşik Devletleri'nde de salı günü Covid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Omicron varyantının yayılmasıyla beraber birçok ülkede vaka sayıları artmaya başlamıştı.

AFP'nin ulusal verilere dayanan hesaplamalarına göre dünya genelinde 22-28 Aralık tarihinde tespit edilen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 37 artarak 6,55 milyona çıktı ve salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Artıştan en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri hastanelerdeki yığılmaları önlemek için kısıtlamaları tekrar yürürlüğe sokmakla ekonomiyi açık tutma arasında ikilem yaşıyor.

Fransa gece kulüplerini 3 hafta daha kapalı tutma kararı alırken Noel ve Yılbaşı döneminde yaşanacak kayıplar için de yeni bir destek paketi hazırlıyor. Milletvekilleri de restoran, sinema, müze ve diğer kamusal alanlara sadece aşılıların alınmasını tartışıyor.

Almanya ise kapalı alanlarda yapılan tüm sportif aktiviteleri yasaklarken gece kulüplerini kapattı ve özel toplantılara da aşılı 10 kişi sınırlandırması getirdi.

Yapılan son araştırmalar giderek baskın varyant olan Omicron'un hastaneye yatış riskinin düşük olduğunu ortaya koysalar da Dünya Sağlık Örgütü yine de dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.
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