Fransızlar yine sokaklara döküldü

Ulaşım durma noktasına geldi

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki uçuşların beşte biri, Orly Havalimanı'ndaki uçuşların ise yaklaşık üçte biri iptal edildi.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre, hükümetin emeklilik reformuna karşı altıncı gününe giren eylemler Fransa'da 1.28 milyon göstericiyi bir araya getirdi. 31 Ocak'ta benzer protestoya 1.27 milyon kişi katılmıştı.Başkent Paris'te polis verilerine göre, 31 Ocak'ta 87 bin gösterici varken, son protestoda 81 bin eylemci vardı.Fransa'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu CGT, Paris'teki yürüyüşe 700 bin göstericinin katıldığını açıkladı.Hükümet, kamu hizmetinde çalışan yaklaşık her dört memurdan birinin grevde olduğunu kaydetti. Kamu Hizmeti Bakanlığı'nın rakamlarına göre öğle saatlerindeki 2 milyon yerel memurun yüzde 11'i; 1,2 milyon hastane çalışanının yüzde 9,4'ü grevdeydi.Emeklilik reformuna karşı grevlerin ilk günü olan 19 Ocak'ta devlet çalışanlarının yüzde 28'i, yerel yönetim çalışanlarının yüzde 11,3'ü ve hastane çalışanlarının yüzde 9,9'u öğle saatlerinde grevdeydi.Bu arada bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.11 Mart'ta ve önümüzdeki hafta senatör ve milletvekillerinin emeklilik reformu konusunda bir anlaşmaya varmak üzere bir araya geleceği gün grev çağrısında bulunuldu.Fransa'nın demir yolu kurumu SNCF, Almanya ve İspanya'ya giden trenlerin durmasının beklendiğini; İngiltere ve Belçika'ya giden ve gelen trenlerin üçte bir oranında azalacağını duyurmuştu.Yüksek hızlı trenlerin ve bölgesel trenlerin çoğu iptal edildi.Birçok şehrinde toplu taşıma ve diğer hizmetler kesintiye uğradı. Paris'te Eyfel Kulesi ve başkentin batısındaki Versailles Sarayı kapatıldı.Eğitim Bakanlığına göre, öğretmenlerin yaklaşık üçte biri ülke çapında greve gitti.Hükümet, halka "mümkünse evden çalışılması" çağrısı yaptı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sistemin ayakta kalabilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini savunurken sendikalar primlerde yapılacak küçük artışlarla sistemin işler tutulabileceğini ileri sürüyor.İki haftadır parlamentonun alt kanadında hararetli tartışmalara gündem olan tasarıyla ilgili henüz bir oylama yapılamazken tasarı senatoda da tartışılmaya başlandı.