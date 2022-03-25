Samanyolu Haber /Gündem / 'Furkan Vakfı'na polis şiddeti Erdoğan'la Soylu'nun arasına girdi' iddiası /25 Mart 2022 13:15

'Furkan Vakfı'na polis şiddeti Erdoğan'la Soylu'nun arasına girdi' iddiası

Adana'da Furkan Vakfı'na müdahale sırasında baş örtülü bir polisin çarşaflı kadına copla vurduğu fotoğraftan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da rahatsız olduğu iddia edildi. İçişleri Bakanı Soylu'nun "Provokasyon olduğunu kanıtlayacağım" dediği ileri sürüldü.

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Geçtiğimiz pazar günü Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara polis biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Özellikle baş örtülü bir polisin, çarşaflı bir kadına copla vurduğu görüntüler, kamuoyunda tepki çekmişti.

Bu görüntüden rahatsızlık duyanların birinin de Tayyip Erdoğan olduğu ve bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğü ileri sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, şunları kaydetti:

"Muhafazakar camia Adana'da yaşananlara tepkili de Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıkan o fotoğrafa ne diyor? Yazıyı yazana dek bu konuda konuştuğunu duymadım. Belki Çarşamba günü TBMM'de grup konuşmasında konuya girerdi ama sesi kısıldığı için o toplantı da iptal oldu.

'AK PARTİ YÖNETİCİLERİ NİYE SESSİZ?'

Peki konu son AK Parti MYK toplantısında konuşuldu mu? (Görevi gereği konuşan Sözcü Ömer Çelik dışındaki) AK Parti yöneticileri niye sessiz?

Bu soruları AK Parti'lilere de sordum. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından biri 'Sayın Cumhurbaşkanımız o fotoğraf konusunda rahatsızlığını dile getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın provokasyon olduğunu, bunu kanıtlayacağını söyledi' dedi. Ancak başka bir MYK üyesi iki ayrı kaynağım 'Hayır konu MYK'da gündeme dahi gelmedi' dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ'

İki ayrı kaynağın 'Konuşulmadı' sözleri elbette önemli. Ancak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in o MYK toplantısıyla ilgili basın toplantısında 'Tabii ki provokasyonları da görüyoruz' ifadesi, 'Cumhurbaşkanımız rahatsızlığını dile getirdi, Soylu provokasyon dedi' bilgisini aktaran kaynağımın haklı olabileceğini de düşündürdü.”
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