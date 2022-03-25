Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet müdürleri Bahçeli’nin kapısında kuyruğa girdi; Soylu için 'MHP’li bakan' deniyor /25 Mart 2022 13:25

Emniyet müdürleri Bahçeli’nin kapısında kuyruğa girdi; Soylu için 'MHP’li bakan' deniyor

T24 yazarı Tolga Şardan, iki emniyet müdürünün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıkarak koltuğunda kalmasını sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kapısında kuyruğa girdiğini yazdı. Şardan, “Soylu, ‘kabinedeki MHP’li bakan’ olarak tanımlanmaya başlandı AKP’lilerce.” dedi.

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Adana’da Alparslan Kuytul liderliğindeki Furkan Vakfı üyelerinin eyleminde görüntülenen polis şiddeti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Pandeminin başında istifa eden, suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatlarına cevap veremeyen ve üzerinde oluşan şaibeyi dağıtamayan Süleyman Soylu, Bahçeli’nin desteğiyle koltuğunu korudu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Soylu etrafında yaşanan arka plandaki gelişmeleri aktardığı “Soylu ile Bahçeli arasında mekik dokuyan polis müdürleri…” başlıklı yazısında, siyaset ile iç içe geçmiş emniyet kadrolarını ve siyasi hesaplardaki rollerini yazdı.

POLİS MÜDÜRLERİ, İSTİFA EDEN SOYLU İÇİN BAHÇELİ’YLE GÖRÜŞTÜLER
Soylu’nun, pandeminin başlarında ani biçimde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında istifa etmesini hatırlatan Şardan, “Soylu’ya ilk desteği veren MHP Genel Başkanı oldu. Bu desteğin oluşmasında bazı aracılar vardı. Bu aracılar elbette, Soylu ile Bahçeli arasında irtibatı kuran kimi polis müdürleri oldu. İstifa gecesi Bahçeli’nin Erdoğan nezdinde devreye girmesi için hangi polis müdürlerinin bizzat Bahçeli’ye yakın isimlerle temasa geçtiği biliniyor” dedi.

“O gece, MHP Genel Merkezi’ndeki hareketlilik en az AKP Genel Merkezi’ndeki kadardı” diyen Şardan, şöyle devam etti: “Zaten bu sürecin sonunda Soylu, ‘kabinedeki MHP’li bakan’ olarak tanımlanmaya başlandı AKP’lilerce. Soylu da bu katkıya karşılıksız kalmadı ve kendi ekibindeki ‘ülkücü’ ekibiyle yeni görevlendirmelere imza attı.

Sonrasında Soylu’nun başı ne zaman sıkışsa devreye Meclis kürsüsünden Bahçeli girdi. Erdoğan’ın organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Sedat Peker’in ağır itham ve iddiaları sonrasında Soylu’ya görevden alma girişimi yine Bahçeli’den döndü. Bu dönüşün perde arkasında yine MHP Genel Merkezi’yle irtibatlı üst düzey polis müdürleri vardı.”

MHP GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDEN POLİS MÜDÜRLERİ ‘PİŞTİ OLDULAR’
Yazısında, kimi zaman MHP Genel Merkezi’ne birbirinden habersiz ziyarette bulunan üst düzey polis müdürlerinin ‘pişti’ bile olduğunu aktaran Tolga Şardan, şunları anlattı: “Merkez teşkilatından çok önemli bir dairenin başkanı, birkaç ay önce MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmek için genel merkeze gittiğinde, başkanlığını yaptığı daireden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nın kendisinden önce gelip Bahçeli ile görüşme halinde olduğunu öğrendi. Gerisin geriye kendi makamına döndü.

İşin ilginci, MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli ile görüşen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nın bu görüşmeden sonra aynı gün içinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne geçerek ziyaret gerçekleştirdiği bilgisi Bahçeli ile görüşmeye gelip görüşemeyen daire başkanına ulaştı!”

“POLİS MÜDÜRLERİ BU KADAR GÜÇLÜ MÜ?”
“Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki üst düzey polis şeflerinin siyasetle özellikle Soylu’ya açık destek veren MHP Genel Merkezi ile temasları bununla bitmiyor” diyen Şardan, “Edindiğim bilgilere göre, gerek Bahçeli’nin etkin bir danışmanı –ki bu danışmanın Menzilci olduğu iddiaları var– gerekse MHP’li isimler, Emniyet Genel Müdürlüğü karargâhında oluşturulan ‘kış bahçesi’nin müdavimlerinden. Özel aşçıların elinden çıkan davetlilerin damak tadına göre hazırlanmış ‘kişiye özel yemek menüleri’nin baş konukları oluyorlar” dedi.

Şardan, yazısının devamında, “Bu satırları okuduktan sonra, ‘polis müdürleri bu kadar güçlü mü?’ dediğinizi duyar gibiyim” dedi ve şu ifadeleri kullandı: “Uzun yıllar meslek gereği emniyet teşkilatını yakından izleyen bir gazeteci olarak sizlere yanıtım ‘bunlar daha ne ki!’ olur.”
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