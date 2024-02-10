Samanyolu Haber /Spor / Futbolda mavi kart uygulaması nedir? /10 Şubat 2024 11:34

Futbolda mavi kart uygulaması nedir?

Futbolda devrim olarak nitelendirilen uygulama hayata geçerse mavi kart gören futbolcular 10 dakika boyunca oyun dışında kalacak.

SHABER3.COM

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçlar sırasında disiplinsizlikle başa çıkmak için mavi kartı test etmeyi düşünüyor. Bu kart, futbolcuları 10 dakika boyunca oyun dışında bırakacak.

Kırmızı ve sarı kartın arasında bir yerde olan mavi kartın hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde, hakeme itirazda ve kaba davranışlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Mavi kartlar sarı karta eşdeğer, bu nedenle bir oyuncu iki mavi veya bir mavi ve bir sarı kart görürse, kırmızı kartla oyundan atılır.

IFAB, bu uygulamayı sahalarda artan kavgalarla mücadele etmek için getirmek istiyor.

IFAB Genel Müdürü Lukas Brud, 10 dakikalık ceza fikrinin oyuncular üzerinde caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi.

Premier Lig şu ana kadar mavi kartın ilk olarak sporun alt seviyelerinde test edileceğini doğruladı.

FIFA ve UEFA sıcak bakmıyor

Futbolun uluslararası yönetim organı FIFA, büyük müsabakaları denemelere dahil etmenin "erken" olacağını kaydetti.

Fifa, X'te yayınladığı bir yazıda: "Bu tür denemeler, eğer uygulanacaksa, alt seviyelerde sorumlu bir şekilde test edilmekle sınırlı olmalıdır" dedi.

UEFA da bu yazki Avrupa Şampiyonası ya da Şampiyonlar Ligi'nde uygulamayı başlatma fikrine destek vermedi. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, uygulamayı "futbolun ölümü" olarak tanımladı.

Tottenham menajeri Ange Postecoglou, "Tüm bu fikri çöpe atın, unutun gitsin. Neden oyuna müdahale etmeye devam ettiklerini anlamıyorum" diyerek fikri eleştirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Futbolda mavi kart uygulaması nedir? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:30:17