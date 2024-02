İsveç'te yaşayan Kürtler: Artık güvende değiliz

Türkiye'nin uzun bir aradan sonra geçen ay İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla Stockholm'den Washington'a rahat bir nefes alındı.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliği önünde duran tek engel.



İsveç'te yaşayan Kürt toplumu üyeleri, Stockholm'ün 'diplomatik başarısının' kendi zararlarına olduğunu, İsveç'te daha fazla baskı hissettiklerini belirtiyor.



Türkiye'den İsveç'e göç eden 58 yaşındaki Kürt yazar Kurdo Baksi, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, "İsveç'te hiç bu kadar zor bir dönem yaşamamıştım." diyor.



İsveç'te Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan gelen yaklaşık 50 ila 100 bin civarında Kürt yaşıyor.



Baksi, İsveç'in NATO başvurusunun yapılmasından bu yana geçen yaklaşık yıl içinde, İsveç hükümetinin Erdoğan'ın taleplerini yerine getirme çabalarının bu gruba 'ağır bir darbe vurduğuna' inandığını belirtiyor.



Ankara, İsveç'i "PKK ve FETÖ mensuplarına kucak açmakla" suçluyor ve bu konuda daha sert bir tutum sergilemesini istiyor.



İsveç Parlamentosu geçen yıl, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliğini onaylamıştı. Analistlere göre bu değişiklikle PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibat kolaylaşacak.



İsveç yine geçen yıl, ilk kez bir kişiyi PKK adına "haraç teşebbüsü, silahlı saldırı ve terörü finanse etmeye teşebbüs" suçları ile yargılamaya başlamıştı.



The Guardian gazetesine göre Türkiye'nin baskısı üzerine İsveç, bu ülkede yaşayan Kürtlere yönelik gözetimi artırdı.



İsveç'te sığınmacılar da güvenlik polisi 'Sapo' tarafından daha sıkı soruşturmaya tabi tutuluyor ve kimi Kürt derneklerinin banka hesaplarının kapatıldığı iddia ediliyor. İsveç'teki Kürt Kızılayı aralık ayında banka hesabının kapatılmasının ardından faaliyetlerine son verdiği açıklamasında bulunmuştu.



Türkiye'nin İsveç'in NATO başvurusunu onaylamasından günler sonra, kamu yayıncısı Sveriges Radio'nun, Kürtçe servisini Rusça ve Tigrinya servisleriyle birlikte 1 Nisan'da kapatacağı açıklandı.



Yayıncı kuruluş bunu maliyetleri düşürmek için gerekli olduğunu açıklasa da zamanlaması manidar olarak yorumlanıyor.



İranlı Kürt kökenli eski İsveç milletvekili Amineh Kakabaveh de Stockholm'ün NATO stratejisi konusunda aynı derecede sert.



İsveçli çok sayıda Kürdün mevcut ortamda açıkça konuşmaktan korktuğunu dile getiren Kakabaveh, "İsveç'te her zaman değerlerden, insan haklarından, göçmen ya da sığınmacı olan insanların güvenliğinden bahsediyoruz ama şu anda güvende değiller." diyor.