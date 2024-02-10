Hapisteki İmran Han'dan sürpriz seçim zaferi

Sandalye dağılımı

Ülke genelindeki seçmenlerin PTİ ve Han'ı desteklemek üzere daha önce görülmemiş katılımla sandığa gittiği görüldüğü seçimde oyların dörtte üçünden fazlası sayıldı.

Navaz Şerif 'ten diğer partilere koalisyon daveti

Öte yandan, seçim öncesi anketleri önde götüren Başbakan Navaz Şerif, beklenen başarıyı yakalayamamasına rağmen zaferi kazandığını ilan etti. PTİ liderleri ise Şerif'in zafer ilan etmesine karşın hükümet kurma hakkı olmadığını savunuyor.

Şu ana kadar açıklanan seçim sonuçlarına göre eski Başbakan İmran Han'ın partisinin desteklediği bağımsız adaylar parlamentoda çoğunluğu elde ettiEski Pakistan Başbakan İmran Han'ın partisinin müttefiki olan siyasetçiler, 'ordu öncülüğündeki baskılara rağmen' ülkedeki seçimlerde en fazla sandalyeyi kazandı.Seçim komisyonunun aldığı karar nedeniyle PTI adaylarının parti adı ya da sembolü altında kampanya yürütmelerine izin verilmediği için adaylar bağımsız olarak kayıt yaptırarak seçime girdi.On yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Han'ın partisi Pakistan Tahriki-İnsaf (PTİ) tarafından desteklenen adaylar, perşembe günü yapılan seçimlerde üç kez başbakanlık yapan Navaz Şerif'in partisi Müslüman Ligi'nin kolay bir çoğunluk elde edeceğine dair beklentilere meydan okudu.Buna göre, hile iddialarına karşın çarpıcı bir zafer elde eden PTİ destekli adaylar 90'dan fazla sandalyeyi kazandı. 265 sandalyeli mecliste Müslüman Ligi 69, Bilaval Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi ise 52 milletvekili çıkarabildi.Ancak analistler, salt çoğunluk olmadan PTİ'nın hükümet kurmasının zor olacağı görüşünde.Şerif, yaptığı zafer konuşmada siyasi partilere seslenerek çoğunluğu oluşturmak amacıyla hükümeti kurmak için koalisyona davet etti.Söz konusu koalisyon hükümetinin Şerif'in Müslüman Ligi ile birlikte Pakistan Halk Partisi ve İslam Uleması Cemiyeti küçük partilerden oluşacağı tahmin ediliyor. Bu teklife PTI'nın dahil edilmediği sanılıyor.