BM: İsrail 1 milyondan fazla Filistinliyi aç bırakıyor

UNRWA'ya ait banka hesabı donduruldu





Kıtlık tehlikesi yakın

İsrail'in kısıtlamaları, 1,1 milyon kişiyi bir ay boyunca doyurmaya yetecek bin 49 konteyner dolusu pirinç, un, nohut, şeker ve yemeklik yağ sevkiyatının durması anlamına geliyor.

Bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına katıldığı suçlanmalarına hedef olan Birleşmiş Milletler ajansı UNRWA ile İsrail arasındaki gerilim giderek derinleşiyor.Kısaca UNRWA olarak bilinen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Direktörü Philippe Lazzarini, İsrail'in ajansa mali kısıtlamalar getirdiğini ve bu önlemin 1,1 milyon Filistinli için gıda sevkiyatının savaştan zarar gören bölgeye ulaşmasını engellediğini söyledi.Lazzarini bu kapsamda Türkiye tarafından bağışlanan bir gıda konvoyunun haftalardır İsrail'in liman kenti Aşdod'da beklediğini belirtti.Gazze'nin kuzey kesiminde BBC'ye konuşan halk, yardım konvoyları engellendiği için çocukların günlerce yiyeceksiz kaldığını ve hayatta kalmak için hayvan yemlerini öğüterek un haline getirdiklerini söyledi.İnsanlar ayrıca su ihtiyacını karşılamak amacıyla toprağı kazarak yeraltındaki su borularına erişmeye çalıştıklarını anlattı.Gazze Şeridi'nde yardım sağlayan ana BM ajansı olan UNRWA diğer yardım sevkiyatlarını Mısır'daki Port Said üzerinden yeniden yönlendirmeyi başarıyor, ancak bu gecikme yardım dağıtma görevini daha da zorlaştırıyor.UNRWA mevcut şartlarda yardım dağıtabilmek için, Mısır sınırındaki Refah kentinde çadırlarda yaşayan yerlerinden edilmiş 1,3 milyon Filistinliye odaklanmaya çalışıyor.Ancak Lazzarini, İsrail'in son dört gündür süren bombardımanında sekiz polisin vurulmasının, polis güçlerinin de ajansa yardım dağıtımında desteğini çekmesine yol açtığını belirtti.BM ajansı, yardım konvoylarının taşlanmasının ve hırsızlığın önlenmesinde polis desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor, ancak İsrail medyası polis denetiminin yardımların Hamas'a ulaştırılmasına aracı ettiğini ileri sürüyor.Öte yandan UNRWA, birlikte çalıştıkları İsrailli yüklenicinin İsrail gümrük yetkililerinden "UNRWA mallarını işleme koymamalarını emreden" bir telefon aldığını bildirdi.Ajansın iletişim direktörü Juliette Touma, UNWRA'nın Leumi Bankası'nda on yıllardır tuttuğu banka hesabının da bu hafta dondurulduğunu duyurdu. Touma ayrıca İsrail gümrük yetkililerinin UNRWA'ya artık vergi muafiyeti tanınmayacağını ajansa bildirdiğini söyledi.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise sosyal medyadan "İsrail devletinin teröristlere yardım edenlere vergi avantajı sağlamayacağını" yazdı.Gazze'de ailelerin tahmini yüzde 25'i felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. BM 'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) cuma günü yaptığı açıklamada Gazze'nin Mayıs ayı gibi erken bir tarihte kıtlığa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.WFP'nin tanımına göre kıtlık, yüzde 30'unun yetersiz beslendiği, hanelerin beşte birinin akut gıda sıkıntısı çektiği ve her 10 bin kişiden ikisinin açlık ya da yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü durumlar olarak belirleniyor.