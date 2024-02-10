Şimdi de 'Askeri Schengen' dönemi

Polonya, katılımcı devletler arasında asker hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçlayan bir Avrupa girişimi olan ve 'askeri Schengen' olarak adlandırılan anlaşmaya katıldı.



Almanya ve Hollanda tarafından da imzalanan anlaşma hem Ukrayna ile dayanışma gösterisi hem de hızlı bir yardım koridoru oluşturulmasını sağlayarak NATO'nun doğu kanadından gelecek olası tehditlere karşı Avrupa güvenliği için somut bir adım oldu.



Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e göre Ukrayna'daki çatışma hızlı seferberliğinin önemini ortaya koydu. Hollanda'nın Polonya Büyükelçisi Daphne Bergsma da askeri hareketliliğin artan jeopolitik zorlukların üstesinden gelinmesinde merkezi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.



Kolombiyalı paralı askerler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor

Hem Rusya hem de Belarus ile komşu olan Polonya, hem iç hem de dış güvenlik sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor ve hükümet özellikle Rusya'dan gelen tehdide odaklanmış durumda.



Polonya için "askeri Schengen" gibi girişimler sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda AB içindeki konumunu güçlendirmek açısından da büyük önem taşıyor.