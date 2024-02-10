Kolombiyalı paralı askerler Ukrayna'da

"Ekonomik ihtiyaçtan motive oluyorlar"

Ukrayna'da savaşmaya giden 20'den fazla Kolombiyalıyı eğittiğini belirten eski bir ordu sıhhiye görevlisi Hector Bernal, Kolombiyalı paralı savaşçıları daha iyi bir gelecek arayışıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Latin Amerikalı göçmenlere benzetti.

Ukrayna paralı askerlere ne kadar maaş veriyor?





Ukrayna'ya savaşmaya giden Kolombiyalı askerler, ülkelerindeki deneyimli astsubayların aldığının en az dört katını kazanıyor.Topraklarını Rus işgalinden kurtarmak için mücadele içindeki Ukrayna'nın asker gücü ikinci yılını doldurmak üzere olan savaş nedeniyle tükenmiş durumda.Rusya'nın "savaş makinesiyle" çarpışması dünyanın en uzun soluklu çatışmalarından birinden dönüşen Ukrayna, mücadele için yabancı savaşçılara kucak açıyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yabancı savaşçılara yaptığı çağrıya yanıt vererek dünyanın dört bir yanından cepheye giden gönüllüler arasında Kolombiyalı profesyonel askerler de bulunuyor.Kolombiyalı askerlerle konuşan haber Ajansı AP, Ukrayna'daki durumu analiz etti.Kolombiya'nın orta kesimlerindeki Medellin kentinden giden 32 yaşındaki Checho Ukrayna'daki bir askeri hastanede tedavi gören yaralılardan biri.Kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için cephedeki ismini kullanan genç savaşçı, Rus güçleriyle üç gün süren şiddetli çatışmalarda yaralanan bir meslektaşını kurtarmaya çalışırken yaralandı; atılan el bombasından çıkan şarapnel çene kemiğini deldi.Checho "Öleceğimi sandım. Ayağa kalktık ve hayatımızı kurtarmak için mevziden kaçmaya karar verdik. Saklanacak hiçbir yer yoktu." diye konuştu.Checho gibi yaralanan 50 kadar Kolombiyalı asker Ukrayna'daki bir hastanede tedavi gördü ve cephedeki görevlerine geri döndü.Bernal bu görüşünü "Bunlar başka bir ülkenin bayrağını savunmak isteyen gönüllüler değil. Sadece ekonomik ihtiyaçtan dolayı motive oluyorlar." diye açıkladı.Kolombiya 250 bin kişilik ordusuyla Brezilya'dan sonra Latin Amerika'nın en büyük ikinci ordusuna sahip. Uzmanlar, ordunun yüksek eğitimli personele sahip olmasına rağmen, diğer ordularla kıyaslandığında ücretlerin iyi olmadığına dikkat çekiyor.Yüzlerce asker Ukrayna'ya savaşmaya giderek Kolombiya'daki deneyimli astsubayların kazandığının dört katını, hatta daha fazlasını kazanıyor.Kolombiya'da generaller neredeyse bir bakan kadar maaş alıyor. Generallere ayda yaklaşık 6 bin dolar maaş ve ikramiye verilirken, düşük rütbeliler çok daha mütevazı bir gelirle geçiniyor.Örneğin, Kolombiya'da onbaşılar ayda yaklaşık 400 dolar temel maaş alırken, deneyimli eğitim çavuşları 900 dolara kadar kazanabiliyor. Ülkede aylık asgari ücret şu anda 330 dolar.Ukrayna'da silahlı kuvvetlerin herhangi bir üyesi ise, vatandaşlığına bakılmaksızın, rütbesine ve hizmet türüne bağlı olarak aylık 3 bin 300 dolara kadar maaş alma hakkına sahip. Ayrıca yaralanmaları halinde, yaralarının ciddiyetine bağlı olarak 28 bin 660 dolara kadar maaş alabilme hakkı bulunuyor. Eğer çatışmada öldürülürlerse de ailelerine 400 bin dolar tazminat ödeniyor.