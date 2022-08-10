Samanyolu Haber /Dünya / G7 dışişleri bakanlarından Rusya'ya 'nükleer santral' uyarısı /10 Ağustos 2022 20:50

G7 dışişleri bakanlarından Rusya'ya 'nükleer santral' uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürğü askeri saldırılarda nükleer santral bölgelerinin de yer alması dünyada endişe meydana getirirken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarından bu konuda Moskova yönetimine bir uyarı yapıldığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre G7 ülkeleri olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere’nin Dışişleri Bakanları, Rusya’nın Ukrayna’da bulunan nükleer santralleri kontrol etmesinin bölgeyi tehlikeye attığını belirterek "Rusya'nın, Zaporijya nükleer santralinin yanı sıra Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm nükleer tesislerin tam kontrolünü derhal yasal sahibi Ukrayna'ya geri vermesini talep ediyoruz. Zaporijya nükleer santralini işleten Ukraynalı personel, görevlerini tehdit veya baskı olmadan yerine getirebilmelidir. Bölgeyi tehlikeye sokan, Rusya'nın santral üzerindeki sürekli kontrolüdür" denildi.

IAEA’YA DESTEK YİNELENDİ

Öte yandan açıklamada, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) tam destek verildiği de yinelendi. G7 bakanlarının açıklaması şöyle devam etti: "IAEA'ya tam ve sürekli desteğimizi yineliyoruz. IAEA personeli, Ukrayna'daki tüm nükleer tesislere güvenli ve engelsiz bir şekilde erişebilmeli, bu tesislerin işletilmesinden sorumlu Ukraynalı personelle doğrudan ve müdahale olmaksızın iletişim kurabilmelidir."
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