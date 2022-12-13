G7'den Ukrayna’nın hava savunma sistemine destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un başkanlığında sanal toplantı yapan liderler, Rusya'nın "sorumsuz nükleer söyleminin" kabul edilemez olduğunu ve herhangi bir kimyasal, biyolojik ya da nükleer silah kullanımının ağır sonuçlarla karşılanacağını açıkladı.



Ortak açıklamada "Ukrayna'nın acil askeri ve savunma teçhizatı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çabaları koordine etmeye devam edeceğiz, özellikle de Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve kabiliyetleri sağlamaya odaklanacağız" denildi.



G7 dönem başkanlığını yürüten Alman hükümetinin bir sözcüsü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya spesifik silah teslimatının gündemde olmadığını söylemişti.



Zelenski’den Rusya’ya çağrı



Toplantıda liderlere hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, G7 ülkelerinden, Ukrayna’nın iki milyar metreküp daha doğalgaz elde etmesine yardımcı olmalarını ve modern tanklar, topçu birlikleri ve mermiler ile uzun menzilli silahlar tedarik etmelerini istedi.



G7 video konferansında konuşan Zelenski ayrıca, Rusya'yı Ukrayna'daki savaşın diplomatik yollardan çözümüne yönelik "esaslı" bir adım atmaya çağırdı ve Moskova'nın Noel'e kadar askerlerini çekmesini önerdi.



Zelenski, "Rusya Ukrayna'daki güçlerini geri çekerse, düşmanlıkların güvenilir bir şekilde sona ermesini de sağlayacaktır. Rusya'nın bunu şimdi, Noel'e kadar yapmaması için hiçbir neden göremiyorum" dedi.