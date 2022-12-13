Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da "doğal gazı daha tasarruflu kullanın" çağrısı /13 Aralık 2022 11:46

Almanya'da "doğal gazı daha tasarruflu kullanın" çağrısı

Almanya'da doğal gaz depoları yüzde 95 oranında dolu olmasına rağmen halka "doğal gazda daha tasarruflu olun" çağrısı yapıldı.

SHABER3.COM

DW'nin haberine göre, Almanya'da elektrik ve doğal gaz piyasasından sorumlu Federal Ağ Ajansı, vatandaşları doğal gaz tüketiminde daha fazla tasarruf yapmaya çağırdı. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Ajans'ın Başkanı Klaus Müller, şu an tasarruf oranının hâlâ yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek yüzde 20 oranına ulaşılmasını gerekli gördüklerini söyledi.

Müller, "Tagesspiegel" gazetesine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde soğuklar devam edecek. Bu nedenle tasarruf çabalarında rehavete kapılmamalı ve tüm kış boyunca dişimizi sıkmalıyız" dedi.

Şu an doğal gaz depolarının yüzde 95 ile en yüksek doluluk oranına sahip olduğunu belirten Müller, "Almanya yaza göre daha hazırlıklı durumda. Şu an farklı kaynaklardan doğal gaz tedarik ediyoruz. Yakında sıvı doğal gaz için üç terminalimiz olacak. Norveç'ten, Hollanda'dan, Belçika ve aynı zamanda Fransa'dan tedarikimiz iyi durumda. Ama soğuk dalgasının daha uzun sürmesi riski var. Eksi on derecede doğal gaz tüketimi de patlıyor" diye konuştu.

Jung: Tasarruf hedeflerine ulaşamadık

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Başkan Yardımcısı Andreas Jung da rezervlerin doluluğuna rağmen doğal gaz sıkıntısı riskinin hâlâ bulunduğu uyarısı yaparak kış aylarının soğuk geçmesi, sıvı gaz sevkiyatının beklentinin altında kalması ve yüksek tüketim olasılıklarının risk oluşturduğunu söyledi.

Birlik partileri meclis grubunun enerji politikaları sözcüsü olan Jung, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada dondurucu soğukların henüz tam etkisini göstermediğini, buna rağmen geçen haftaki tasarruf hedeflerinin belirgin bir şekilde altında kalındığını kaydetti. Jung, "Bu, federal hükümet için bir alarm olmalıdır. Kısa vadeli eyleme geçilmeli, halkta daha güçlü bir farkındalık yaratılmalıdır" dedi.

Başbakanın halka daha tasarruflu olmaları çağrısı yapmasını talep eden Jung, federal hükümetin çok net bir iletişim kurması ve enerji tasarrufunda her tür katkının önemli olduğunu vurgulaması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Olaf Scholz'un "tedarikin güvence altında olduğuna dair sürekli kendini övücü" tarzını eleştiren CDU'lu politikacı, "Bu söylem insanları yanlış bir güvenlik hissine sürüklüyor. Olaf Scholz'dan 'Aynen böyle devam' yerine açık konuşmasını bekliyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da "doğal gazı daha tasarruflu kullanın" çağrısı Sonraki Haber >>

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı: "Sen beni iyi bilirsin Erdoğan!"

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı:

Meclisi karıştırdı

Meclisi karıştırdı

Portekiz maçında Ali Koç tribünde

Portekiz maçında Ali Koç tribünde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:22