Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme'den Hürriyet'e 'sendika' tokadı /13 Aralık 2022 11:52

Mahkeme'den Hürriyet'e 'sendika' tokadı

İstanbul 24. İş Mahkemesi, TGS'nin Hürriyet gazetesinde "sendika yetkisinin gaspı"na ilişkin yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, sendikanın toplu pazarlığı başlatmak için yetkili olduğuna hükmetti.

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DW'nin verdiği habere göre, İstanbul 24. İş Mahkemesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) Hürriyet gazetesinde sendikanın yetkisinin elinden alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, TGS'nin Hürriyet'te toplu pazarlığı başlamak için yeterli çoğunluğa sahip olduğuna hükmetti.

TGS'den kararla ilgili yapılan açıklamada, "Artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapması gereken, üç yıl önce gasp edilen yetki belgemizi bir an önce Sendikamıza göndermek ve toplu iş sözleşmesi sürecinin önünü açmaktır. Hürriyet işvereninin yapması gereken ise bir an önce Sendikamız ile toplu iş sözleşmesi masasına oturması ve üyelerimizin taleplerine karşılık vermesidir. Bu karar, meslektaşlarımızın güvencesizliğe, düşük ücrete, baskılara teslim olmadan çalışabileceğini gösteren bir karardır. Bu karar, Türkiye medyasında sendikasız çalışmanın artık son bulabileceğini gösteren bir karardır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

TGS'nin açıklamasına göre, Hürriyet çalışanları 2019 yılında yaptıkları örgütlenme ile TGS'nin işyerinde çoğunluğa ulaşmasını sağladı. Ancak sendikanın yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yaptığı yetki başvurusu sonrası 45 Hürriyet çalışanı işten çıkarılırken, Bakanlık da TGS'nin yeterli çoğunluğa sahip olmadığı gerekçesiyle sendikaya toplu pazarlık başlatma yetkisi vermedi.

TGS, bunun üzerine yargı yoluna başvurarak Bakanlığa karşı dava açtı. TGS'den yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız üç yıllık mahkeme sürecinde; Hürriyet işvereninin hayali kadrolaşma yaptığı, holding bünyesindeki başka şirketlerde çalışanları aynı zamanda Hürriyet gazetesi ve matbaasında çalışıyor gösterdiği, sendikalaşmayı engellemek için bu yola başvurduğu mahkeme tarafından tespit edilerek iddiamız doğrulandı. Tıpkı 45 üyemizin sendikalı oldukları için işten atıldıklarının doğrulandığı gibi" denildi.
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