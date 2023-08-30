Gabon'da darbe girişimi: Afrika'da neler oluyor?

Seçim sürecinin şeffaflığı endişeye sebep olmuştu





Ülkede cumartesi günü yapılan ve Bongo'nun ailesinin 56 yıllık iktidarını uzatmaya çalıştığı, muhalefetin ise petrol ve kakao zengini ancak yoksulluk çeken ülkede değişim için bastırdığı cumhurbaşkanlığı, parlamento ve senato seçimlerinin ardından huzursuzluk korkusuyla tansiyon yükseliyordu.

Gabon'da sorunlu seçimler

Gabon'da 1990 yılında çok partili sisteme geçilmesinden bu yana yapılan her seçim şiddetle sonuçlandı.

Orta Afrika ülkelerinden Gabon’da bir grup üst düzey asker, seçim sonuçlarını iptal ederek yönetime el koyduklarını duyurdu.Ulusal televizyondan konuşan askerler, Ali Bongo'nun kazandığı seçimin iptal edildiğini ve bütün sınırların kapatıldığını açıkladı.Bütün güvenlik güçlerinin kendileri ile beraber olduğunu kaydeden askerler, şimdiki rejime son verdiklerini ifade etti.Başkent Libreville'de yaklaşık bir düzine asker sabahın erken saatlerinde devlet televizyonuna çıkarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal ettiklerini söyleyerek halka sükunet çağrısında bulundu.Kendilerini "Geçiş ve Kurumları İyileştirme Komitesi" üyeleri olarak tanıtan askerler, hükümet, senato, ulusal meclis, anayasa mahkemesi ve seçim kurumu gibi devlet kurumlarını feshettiklerini ilan etti.Grup sözcüsü "Gabon'un ulusal ve uluslararası topluma karşı taahhütlerine saygı gösterme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.Haber ajansları, televizyondaki konuşmanın ardından şiddetli silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.Uluslararası gözlemcilerin eksikliği, bazı yabancı yayınların askıya alınması ve yetkililerin seçimden sonra ülke çapında interneti kesme ve gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı, seçim sürecinin şeffaflığı konusunda endişelere yol açmıştı.Gabon Seçim Merkezi Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Bongo'nun oyların yüzde 64.27'sini alarak seçimi kazandığını ve en büyük rakibi Albert Ondo Ossa'nın yüzde 30.77 ile ikinci sırada yer aldığını duyurdu.2009 yılında babası Ömer'in yerine cumhurbaşkanı olan 64 yaşındaki Bongo, seçimlerde rakibinin oylarını bölmek amacıyla altısı Ondo Ossa'yı destekleyen 18 rakibine karşı yarışmıştı. Bongo'nun ekibi hile iddialarını reddediyor.Resmi rakamlara göre 2016 seçimlerinin ardından hükümet güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda dört kişi öldü. Muhalefet ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu söyledi.Başarılı olması halinde darbe, 2020'den bu yana Batı ve Orta Afrika'da gerçekleşen sekizinci darbe olacak. Bundan önce Mali, Gine, Burkina Faso, Çad ve son olarak da Nijer'de darbeyle askeri cuntalar yönetimi ele geçirmişti.