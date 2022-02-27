Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında tam 6 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi.





Maçın henüz 8. dakikasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan transfet olan oyuncusu Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti.





Galatasaray bu gole Aanholt ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.





İkinci yarının başında 49. dakikada Çaykur Rizespor bu kez Boyd'un golüyle bir kez daha öne geçti.





Sarı kırmızılılar bu gole ise 70. dakikada Babel'in penaltı golyle cevap verdi.





87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Asnholt, kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü atararak Galatasaray'ı maç öne geçirdi: 3-2.





Maçın skorunu ise 90+8. dakikada gelen Gomis'in golü belirledi: 4-2.





Galatasaray'da Gomis bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Çaykur Rizesporlu Baiano ise 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.







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