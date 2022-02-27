Samanyolu Haber /Dünya / "Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz" /27 Şubat 2022 22:14

"Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı aldığı askeri saldırı kararı sonrasında Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Sputnik internet sitesinin engelleme kararı sonrası site yönetiminden bir karşı açıklama geldiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona yanıt olarak getirilecek yeni düzenelemeleri duyurdu.

Leyen, bu kapsamda Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını kaydetti.

SPUTNİK'TEN YANIT

AB’nin Sputnik radyosu ile RT televizyonunu yasaklama kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi.

Sputnik'in yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Birliği’ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz.”

Simonyan: Tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak

Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise konuya ilişkin Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'.” ifadelerini kullandı.
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