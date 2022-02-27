Samanyolu Haber /Spor / Rus bayrağı ve marşı kullanılamayacak /27 Şubat 2022 23:19

Rus bayrağı ve marşı kullanılamayacak

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya askeri saldırı başlatsı sonrasında Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) cephesinden Rusya ile ilgili yeni yaptırım kararları geldiği belirtildi.

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Ukrayna'ya saldırı düzenleyerek tüm dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya bir yaptırım kararı da FIFA'dan geldi.

FIFA, yaptığı açıklamada, Rusya'da uluslararası hiçbir futbol müsabakası düzenlenmeyeceğini, yurt dışındaki karşılaşmalarda Rus bayrağı ve marşının kullanılamayacağını duyurdu.

Ayrıca, açıklamaya göre, ülkenin milli futbol takımı, Rusya olarak müsabakalara katılamayacak ve sadece Rusya Futbol Birliği ismini kullanarak turnuvalara katılabilecek.

FIFA'nın açıklamasında, Ukrayna'ya düzenlenen saldırıya yönelik Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, milli futbol takımının, karşılaşmalarını tarafsız sahada ve seyircisiz olarak oynayacağı vurgulandı.
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