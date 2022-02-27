Bir 3. Dünya Savaşı açıklaması da Lukaşenko'dan...

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'da Belarus vatandaşlarının tacize uğradığını belirtti. Lukaşenko ayrıca "Batı, Rusya’yı yaptırımlarla üçüncü dünya savaşına doğru itiyor" diye belirtti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'da Belarus vatandaşlarının tacize uğradığını belirtti. Lukaşenko ayrıca "Batı, Rusya’yı yaptırımlarla üçüncü dünya savaşına doğru itiyor" diye belirtti.





Belarus Anayasası’nda yapılan revizyonlara ilişkin olarak bugün düzenlenen referandumda oyunu kullanan Lukaşenko, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Belarus lideri, "Moskova'nın sunduğu tüm teklifleri Ukraynalı yetkililere ilettik. Önce kabul ettiler, sonra reddettiklerini söylediler" dedi. Lukaşenko, "Batı, Rusya’yı yaptırımlarla Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itiyor" diye belirtti. Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Lukaşenko, “Savaştan daha kötü olan yaptırımlar var. Bu, Rusya'yı Üçüncü Dünya Savaşı'na itiyor. Burada başımızın belaya girmemesi için kendimizi tutmalıyız. Zira nükleer savaş her şeyin sonu olur” diye konuştu.





‘Ukrayna tarafına Rusya’nın tüm koşullarını ilettim, önce kabul ettiler, sonra vazgeçtiler’





Ukrayna tarafına Rusya’nın tüm koşullarını ilettiğini söyleyen Lukaşenko, “Listelediğim tüm maddeleri ve hatta daha fazlasını kabul ettiler. Tümü kabul edildi. Akşam, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bir kez daha aradı, bu kez reddettiler. Reddettiklerini söylüyorum, bu onların seçimi” diye konuştu.





“Ukrayna’da hiçbir Belarus askeri yok, bir tek mermi, mühimmat dahi atılmadı” diyen Lukaşenko, Rusya’ya zaten böyle bir yardıma ihtiyacı olmadığını vurguladı. Ukrayna sınırında yaralılara yardım edildiğine dikkat çeken Lukaşenko, “Ağır yaralılar başvurduklarında onları tedavi ediyoruz. Bunun kötü tarafı nedir?” dedi.





‘Ukrayna’dan Belarus’a silah gönderildiği durumlar saptandı’





Belarus lideri, “İlk başta bize Ukrayna topraklarından silahlar getirildi, daha sonra daha 2020'den önce bizdeki firariler oraya kaçtı. Ukrayna’daki kamplarda çete oluşumları eğitildi, sadece Donbass'taki savaş için değil, aynı zamanda Belarus'taki provokasyonlar için yapıldı” diye konuştu.





‘Ukraynalı seçkinler Zelenskiy'i aramamı ve ona durmasını söylememi rica etti’





Lukaşenko, Rusya ve Belarus’un karşı yaptırımlarının Batı için hissedilir olacağını duyurdu. İlgili mekanizmaların çalışmaya başladığını söyleyen Lukaşenko, gerektikçe bu mekanizmaların genişletileceğini, fakat bunun kendilerine zarar gelmeyecek şekilde yapılacağını dile getirdi.





Zelenskiy’in Belarus halkına hitap etmesine: Bize değil Ukraynalılara seslenip krizin hesabını versin









‘Nükleer silah konuşlandırmak isteseydim konuşlandırırdım’





Belarus lider, Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı konuşmada Fransız liderin konuyu nükleer silahları konuşlandırma bağlamında referandumdan açtığına dikkat çekerek, “Ona nükleer silahları konuşlandırmak gerekirse bu anayasaya göre konuşlandırabiliriz, buna kimse karışamaz, dedim. Bunu hangi koşullarda yapacağımı zaten söylemiştim, eğer ABD, Fransa bizim sınırlarımızın yakınına nükleer silah konuşlandırırlarsa ben de Putin’e daha önce teslim ettiğim silahları geri vermesi için başvuracağım demiştim” diye konuştu.





‘Kiev Minsk’i Belarusları kurtarmaya yönelik özel operasyon yapmaya itiyor’





Ukrayna’da Belarus vatandaşlarının takip edilip tacize uğradıklarının altını çizen Lukaşenko, “Ukrayna’daki Rusları ve Belarusları yakalıyorlar, darp ediyorlar, her şeylerini alıyorlar” diyen Lukaşenko, “O (Vladimir Zelenskiy) oradaki adamlarımı kurtarmam için beni özel operasyon başlatmaya mı zorluyor? Bakınız, özel kuvvetlerimizi tanımıyorlar, deliler. İnsanlara dokunmayın, onlar tatil için oraya geldi” vurgusunu yaptı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bu durumun devam etmesinin Belarus'u özel bir operasyon düzenlemeye itebileceğini söyledi.





‘Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunda Minsk’in rolü, Rusların arkadan vurulmasını önlemek’





Belarus lideri Lukaşenko, “Belarusluları her şeyden sorumlu tutmayın. Amaç aynı, bunu anlıyorum. Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşa çeken Amerikalılar, aynı zamanda Belarus sorununu da çözmek istiyor. Başaramayacaklar. Biz o kadar aptal değiliz ve bu operasyondaki rolümüz, ki bunu zaten çatışmanın ikinci gününde söyledim, Rusların kuzeyden ve batıdan arkadan vurulmasını önlemek. Bu bizim görevimiz ve bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.









Ukraynalı seçkinlerin Zelenskiy'i aramasını ve ona durmasını söylemesini rica ettiklerine dikkat çeken Lukaşenko, “Evet, çılgın adam, anlamıyor, biz şimdi Zelenskiy'i aramanızı, ona durmasını söylemenizi rica ediyoruz. Tamam, arayacağım, ancak bunun onun üzerinde herhangi bir etki meydana getirmesi pek muhtemel değil” ifadelerini kullandı.Belarus halkına hitap edecek kişilerin olduğunu vurgulayan Lukaşenko, “Zelenskiy Ukrayna halkına hitap etsin ve Ukrayna’da şu an olup bitenlerin hesabını versin” diye konuştu. Ukrayna’daki çatışmanın şu anda ‘çiçeklere’ benzediğini söyleyen Lukaşenko, “Bu şekilde devam ederse, çiçeklerden çilekler yetişmeye başlar ve o zaman kendisi ne Amerikan, ne de başka bir sığınağa saklanamayacak. Bu nedenle bugün savaşa son vermek gerekir” vurgusunu yaptı.