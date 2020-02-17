Galatasaray’da Mario Lemina şoku!

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da maçın son anlarında sakatlanan Mario Lemina’dan sarı kırmızılıları üzecek haber geldi.







Son haftalardaki performansıyla takımın en iyileri arasında olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.Lemina’nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklanmazken sarı kırmızılı kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;





“Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”