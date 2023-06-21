Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu /21 Haziran 2023 13:26

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi oldu.

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Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olacak.

Bu sezon tek takım gönderebildiğimiz Şampiyonlar Ligi’nde ilk kura çekildi. Sarı-kırmızılıların 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) – FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi oldu.

Galatasaray ilk maçını deplasmanda oynayacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
1. Ön Eleme Turu ilk maç: 11/12 Temmuz
1. Ön Eleme Turu rövanş: 18/19 Temmuz
3. Ön Eleme kuraları: 24 Temmuz
2. Ön Eleme Turu ilk maç: 25/26 Temmuz
2. Ön Eleme Turu rövanş: 1/2 Ağustos
Play-off turu kuraları: 7 Ağustos
3. Ön Eleme Turu ilk maç: 8/9 Ağustos
3. Ön Eleme rövanş: 15 Ağustos
Play-off turu ilk maç: 22/23 Ağustos
Play-off turu rövanş: 29/30 Ağustos
Grup kuraları: 31 Ağustos
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