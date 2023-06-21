Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olacak.
Bu sezon tek takım gönderebildiğimiz Şampiyonlar Ligi’nde ilk kura çekildi. Sarı-kırmızılıların 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) – FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi oldu.
Galatasaray ilk maçını deplasmanda oynayacak.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
1. Ön Eleme Turu ilk maç: 11/12 Temmuz
1. Ön Eleme Turu rövanş: 18/19 Temmuz
3. Ön Eleme kuraları: 24 Temmuz
2. Ön Eleme Turu ilk maç: 25/26 Temmuz
2. Ön Eleme Turu rövanş: 1/2 Ağustos
Play-off turu kuraları: 7 Ağustos
3. Ön Eleme Turu ilk maç: 8/9 Ağustos
3. Ön Eleme rövanş: 15 Ağustos
Play-off turu ilk maç: 22/23 Ağustos
Play-off turu rövanş: 29/30 Ağustos
Grup kuraları: 31 Ağustos