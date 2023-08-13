Galatasaray, Kayserispor deplasmanında suskun kaldı: 0-0

Trendyol Süper Lig 1. haftasında Mondihome Kayserispor’a konuk olan Galatasaray, zorlu deplasmandan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve sezona 1 puanla başladı.



Sözcü'de yer alan habere göre geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Kayserispor deplasmanında Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Angelino gibi yıldızlarını yedek kulübesinde başlattı. İlk yarıda yüksek tempolu bir oyun olmasına rağmen iki takım da organize atak geliştirmekte zorlandı. En tehlikeli atak, Gökhan Sazdağ’ın üst direkten dönen şutu oldu.



İkinci yarının başında ev sahibi Kayserispor üst üste pozisyonlar buldu ancak, kaleci Fernando Muslera rakiplerine geçit vermedi. Maçın son bölümünde Zaha, Icardi, Halil ve Kerem’i oyuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un bu hamlesi skorun değişmesini sağlamadı.



Bu sonuçla Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, 1 puana razı oldu. İstanbul ekibi, Olimpija ile Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş maçını oynadıktan sonra ligde Trabzonspor’u ağırlayacak. Kayserispor ise, deplasmanda İstanbulspor’a konuk olacak.



OKAN BURUK YILDIZLARI YEDEK BIRAKTI



Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu Mondihome Kayserispor deplasmanında açan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Olimpija Ljubljana maçına göre ilk 11’de bir değişlik yaptı.



RHG Enertürk Enerji Stadı’nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu 11’i ile çıktı.



Galatasaray’ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus Akgün, Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Torreira, Emin Bayram yer aldı.



Okan Buruk, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda 3-0 kazandığı Olimpija Ljubljana maçının ilk 11’inde 1 oyuncu değiştirdi. Buruk, Kazımcan Karataş’ı maç kadrosuna almazken bu oyuncunun yerine Dubios’a şans verdi.

YENİ TRANSFERLER KADRODA



Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ilk kez bir maç kadrosuna girdi. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Icardi ile Olimpija Ljubljana maçında sakatlığından dolayı riske edilmeyen Torreira, Kayserispor maçında yedek kadroda yer aldı.



Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo’nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan Kayseri’ye getirilmemişti. Kayserispor ise sahaya Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Uzodimma, Carole, Baran Gezek, Kemen, Cardoso, Karimi ve Thiam 11’iyle çıktı.



Yeni transferlerden Zaha ve Kerem Demirbay, 70. dakikada oyuna dahil oldu. Angelino 55. dakikada, Icardi ise 56. dakikada oyuna girdi.

