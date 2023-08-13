Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den 28 il için yüksek sıcaklık uyarısı: 35 derecenin üstüne çıkacak! /13 Ağustos 2023 00:39

Meteoroloji’den 28 il için yüksek sıcaklık uyarısı: 35 derecenin üstüne çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün 28 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu illerdeki vatandaşların yüksek sıcaklığa karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Türkiye’nin bazı illerinde yüksek hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle büyük zorluklar yaşayan vatandaşlar hava durumuna ilişkin gelişmeleri araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Yapılan tahminlere göre 12 Ağustos Cumartesi günü bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması bekleniyor.

O SAATLERE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları günün en sıcak saatleri için bir kez daha uyardı. Söz konusu uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”


SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLERDEKİ HAVA DURUMU

Aydın: 37
Burdur: 36
Kırıkkale: 36
Konya: 35
Niğde:35
Mersin: 35
Adana: 38
Osmaniye: 38
Hatay:38
Kilis: 41
Gaziantep: 39
Kahramanmaraş: 42
Şanlıurfa: 41
Adıyaman: 41
Malatya: 41
Elazığ: 40
Tunceli:40
Erzincan: 40
Bingöl: 38
Muş: 39
Diyarbakır: 43
Mardin: 38
Batman: 45
Siirt: 42
Şırnak: 40
Hakkari: 36
Ağrı: 36
Iğdır:41
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