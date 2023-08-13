Meteoroloji’den 28 il için yüksek sıcaklık uyarısı: 35 derecenin üstüne çıkacak!

Türkiye’nin bazı illerinde yüksek hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle büyük zorluklar yaşayan vatandaşlar hava durumuna ilişkin gelişmeleri araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.



Yapılan tahminlere göre 12 Ağustos Cumartesi günü bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması bekleniyor.



O SAATLERE DİKKAT



Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları günün en sıcak saatleri için bir kez daha uyardı. Söz konusu uyarıda şu ifadelere yer verildi:



“Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”





SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLERDEKİ HAVA DURUMU



Aydın: 37

Burdur: 36

Kırıkkale: 36

Konya: 35

Niğde:35

Mersin: 35

Adana: 38

Osmaniye: 38

Hatay:38

Kilis: 41

Gaziantep: 39

Kahramanmaraş: 42

Şanlıurfa: 41

Adıyaman: 41

Malatya: 41

Elazığ: 40

Tunceli:40

Erzincan: 40

Bingöl: 38

Muş: 39

Diyarbakır: 43

Mardin: 38

Batman: 45

Siirt: 42

Şırnak: 40

Hakkari: 36

Ağrı: 36

Iğdır:41