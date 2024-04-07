Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: 'Uğur İris ile kızına yapılan saldırı organize bir şey' /07 Nisan 2024 00:10

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: 'Uğur İris ile kızına yapılan saldırı organize bir şey'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kadın Voleybol Takımı'nın dün oynadığı maç çıkışında Uğur İris ile kızına yapılan saldırının organize bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

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Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya giden Başkan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Göbeklitepe ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezip, Gümrükhan'da burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Dünkü Saldırı Organize Bir Şey'

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın dünkü maçının ardından 14 yaşındaki kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Uğur İris'in yaşadıklarına ilişkin Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor ve genel kurul üyemiz ile 14 yaşındaki kızını darp ederek pankartları almak istiyor. Hastaneye gittiler, rapor aldılar. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyenin üzerine çıkılmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum. Faillerin ortaya çıkarılmasının kaçınılmaz bir şey olduğunu söylüyorum." dedi.

Özbek, gerginliğin artmaması gerektiğini vurgulayarak, "Daha önce de belirtmiştim. Gerginlik arttıkça bundan faydalanacak insanlar ortaya çıkacaktır. Buna fırsat vermememiz lazım. Ülkemiz zaten belirli bir seviyede gerginlik yaşıyor. Bu duruma daha fazla körükle gitmememiz gerekiyor. Pazar günü oynayacağımız derbi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçmeli. Umuyorum ki bu söylemlerle bu derbiye zarar gelmezdi. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının da canlı izlemeleri önemli" dedi.

'Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi, Dünyadaki En Önemli Derbilerinden'

Başkan Dursun Özbek, taraftarların sevgisine karşılık vermek istediğini belirterek, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, dünyadaki en önemli derbiler arasında yer alıyor. Bu maçı buradaki insanlara seyrettirelim. Ben, dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Umarım güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.
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