Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki olaylı İsrail protestosuna ilişkin açıklama /06 Nisan 2024 23:40

Bakan Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki olaylı İsrail protestosuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen 'Filistin İçin Bin Genç' aktivistlerinin 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla eylem yapmak istemeleri ve ardından gençlerin gözaltına alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim'de gerçekleşen İsrail protestosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili 43 kişinin yakalandığını, 38'inin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını ve 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, olayla ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

'2 Emniyet Görevlisi Açığa Alındı'

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki olaylı İsrail... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:22:28