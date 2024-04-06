Özgür Özel’den YSK önüne çağrı

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AKP'li Mehmet Öntürk, CHP’nin itirazı sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.



AKP'li Öntürk, 31 Mart'ta yüzde 44,48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başa baş giden seçimde Öntürk, 346 bin 060 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı.



CHP, YSK'NIN ÖNÜNE GİDİYOR



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başvuruları sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verildiğini belirterek vatandaşları Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önüne çağırdı.



Özel, sosyal medya X hesabından yaptığı çağrıda şunları belirtti:



* "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.



* Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."