Galatasaray müthiş serisini devam ettirip koltuğu devraldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, maç eksiğiyle Fenerbahçe'ye devrettiği liderlik koltuğuna yeniden oturdu.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan ve 45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikada ise bir penaltı vuruşunda direğe takıldı. Antalyaspor'un tek golü ise 33. dakikada Sander van de Streek'ten geldi.



Bu sonuçla sahasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bu sezon ise evinde oynadığı 14. maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, puanını 72 yaparak maç eksiğiyle Fenerbahçe'ye bıraktığı liderliğe yeniden yükseldi.



Ligdeki galibiyet hasreti beş maça çıkan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.



VAR UYARDI, İLK GOL PENALTIDAN GELDİ



Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Sander van de Streek'in, Tete'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı vuruşla Helton Leite ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



MUSLERA'NIN HATASI GOLLE SONUÇLANDI



Antalyaspor, Fernando Muslera'nın hatası sonrası Sander van de Streek ile beraberliği yakaladı. Jakub Kaluzinski'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Fernando Muslera'nın dokunamadığı topu önünde bulan Sander van de Streek, arka direkten gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.



ÖNCE OFSAYT, SONRA GOL



Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha buldu. Lucas Torreira'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Carlos Vinicius'un kafa vuruşunda Helton Leite topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak yardımcı hakem, Carlos Vinicius için ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra yapılan VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı.



Bu golle ilk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



KEREM AKTÜRKOĞLU BU KEZ KAÇIRDI



Galatasaray, ikinci yarıda bir penaltı daha kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un, Derrick Köhn'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



GALATASARAY 15 MAÇTIR YENİLMİYOR



Sahasında oynadığı son 17 maçı kazanan Galatasaray, bu sezon ligde 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.