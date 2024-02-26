Samanyolu Haber /Gündem / Murat Kurum mal varlığını açıkladı /26 Şubat 2024 23:15

Murat Kurum mal varlığını açıkladı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayından mal varlığını açıkladı.

SHABER3.COM

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Mal varlığıyla ilgili soruya Murat Kurum, "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" dedi.

HEPSİ BU KADAR MI?

Sunucunun 'Hepsi bu kadar mı?' sorusu üzerine Kurum, gülerek “Evet, daha olması gerekiyor” yanıtını verdi.

DAVET KRİZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da katılacağı açılışa davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. Kurum'a belgeli yanıt veren İmamoğlu "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" demişti.

Programda Kurum'a davet krizi de soruldu. Kurum, "Arasa beni davet edin, dese edilirdi zaten. Ayasofya'ya da çağırmıştık gelmedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı. Gel niye gelme diyelim. Geleceğim demesi, orada heyecana katılacağım demesi üzerine arkadaşlarımız koltuğunu ayırmış, gelen, giden yok" ifadelerini kullandı.
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