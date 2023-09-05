Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi /05 Eylül 2023 23:42

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA kadrosunda Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve sezon başında transfer edilen Halil Dervişoğlu yer almadı. Yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele ise listede yer aldı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde; “Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.”

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile maçlara çıkacak.


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