Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile maçlara çıkacak.









UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi.Sarı-kırmızılı ekibin UEFA kadrosunda Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve sezon başında transfer edilen Halil Dervişoğlu yer almadı. Yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele ise listede yer aldı.Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde; “Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.”