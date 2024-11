Galatasaray şov yaptı, Tottenham'ı 3 golle geçti

İLK 11'LER





GALATASARAY 3-2 TOTTENHAM

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Tottenham'ı konuk etti. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen.Tottenham: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bergwal, Bissouma, Maddison, Johnson, Lanksheare, Son94' SARI KART | Rodrigo Bentancur itirazdan sarı kart gördü.93' Savunma arkasına atılan pasta Muslera çıkarak topu uzaklaştırdı. Dönen toptu Dejan Kulusevski uzaklardan boş kaleye gönderdi.86' Savunma arkasına atılan pası Sanchez kaleci Muslera'ya göndererek tehlikeyi önledi.85' Berkan Kutlu, Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi.84' Batshuayi, sakatlanan Icardi yerine oyuna girdi.81' Galatasaray'da Icardi kaleci Forster ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı.80' Galatasaray'da Osimhen ve Yunus kenara geldi. Elias Jelert ve Kerem Demirbay oyunda!78' BİR GOL DAHA KAÇTI! Sol kanata açılan topu tamamlayan Yunus ağları bulamadı.76' Ziyech'in savunma arkasında topla buluşan Icardi ağları sarstı fakat öncesinde ofsayt bayrağı havada!74' Davinson'un ortasında topla buluşan İcardi'nin şutu farkla dışarı gitti.73' Galatasaray'da Mertens'in yerine Hakim Ziyech oyuna girdi.69' GOL | Solanke.64' Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan vurduğu şut kaleyi bulmadı.62' Yunus'un çektiği sert şutu kaleci çıkardı.60' KIRMIZI KART | Lanksheare.58' Will Lankshear'in ceza sahasının içinden çektiği şutu Muslera kutardı.54' SARI KART | Sara, Maddison'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.53' SARI KART | Will Lankshear, Kaan'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.52' GOL KAÇTI! Mertens'in ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuran Osimhen çerçeveyi bulamadı.50' Mertens korneri ceza sahası dışına gönderdi. Yunus'un gelişine şutunu savunma karşıladı.48' SARI KART | Dejan Kulusevski, Osimhen'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.47' İkinci yarıya da hızlı başladık. Mertens'in pasında topla buluşan Icardi'nin şutu kaleyi bulmadı.46' Tottenham'da ikinci yarıda Johnson ve Son oyundan çıkarken, Bentancur ile Kulusevski oyuna girdi.45' Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği ortaya Icardi istediği gibi vuramadı.39' GOL | Mertens'in ceza sahasına gönderdiği harika ortayı Osimhen ayağıyla olağanüstü bitirdi.38' Yunus'un attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, Forster'i geçemedi.37' Savunma arkasında topla buluşan Son'un topunu kesen Kaan, olası bir kaleciyle karşı karşıya pozisyonu engelledi.33' SARI KART | Radu Dragusin, avantaja bırakılan pozisyonda yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.32' GOL | Ön alan baskısıyla topu kazandık. Savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen güzel bir vuruşla Forster'i mağlup etmeyi başardı.31' Osimhen ile golü bulduk fakat karar ofsayt!25' Sara topu harika getirdi. Savunma arkasına Osimhen'e bıraktı. Osimhen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Forster'i geçemedi. Seken topu Mertens karşıladı fakat çerçeveyi bulamadı.24' Tottenham'da savunma arkasına atılan pasta hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.22' Savunma arkasına atılan tehlikeli pası Sara kayarak engelledi.19' GOL | Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Brennan Johnson ceza sahasının ortasına çevirdi. Boş pozisyonda bulunan Will Lankshear ağları buldu.17' Barış Alper'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir Galatasaraylı dokunamadı.16' SARI KART | Mertens, atağa çıkan Yves Bissouma'yı düşürdüğü için sarı kart gördü.14' Mertens'in savunma arkasına attığı pasta Sara topla buluşamadı.11' Yunus uzaklardan yine denedi bu sefer top farkla dışarı gitti.9' Osimhen ceza sahasında yerde kalmıştı. Hakem ufak bir görüşmeden sonra oyunu devam ettirdi.6' GOL | Sara'nın kullandığı serbest vuruş savunmadan sekti. Ceza sahası dışından topa harika vuran Yunus, kaleciyi mağlup etti. İnanılmaz bir GOL.2' Tottenham'da Will Lankshear savunma arkasında topla buluştu, karar ofsayt!1' Mücadelede ilk düdük çaldı.