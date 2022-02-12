Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray tanınmaz halde! /12 Şubat 2022 22:20

Galatasaray tanınmaz halde!

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 14 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Galatasaray'da yeni teknik direktörü Domenec Torrent de kötü gidişe çare olamadı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların kötü seri devam etti. Ligde son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

TORRENT DE ÇARE OLMADI
Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 5. karşılaşmasına çıktı. Cimbom, söz konusu mücadelelerde 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.
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