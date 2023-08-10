Galatasaray Tete transferini KAP’a açıkladı

Galatasaray, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Tete’nin transferini resmen açıkladı.



Galatasaray, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tete’nin imza parası ve yıllık maaşı da KAP’a bildirildi. İmza sonrası ilk açıklamalarını yapan Tete, “Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum, Türkiye’de futbol oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledi.” dedi.



Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Brezilyalı yıldız, “Galatasaray’ın tarihi hakkında bilgilere sahibim. Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimde katkı sunmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele veriyoruz. En iyi performanslarımı burada sergilemeyi amaçlıyorum.” ifadelerini kullandı.



TETE TRANSFERİNİN GALATASARAY’A MALİYETİ



Tete transferiyle ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na duyuruda bulunan Galatasaray Kulübü, şu ifadeleri kullandı:



“Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir.”



