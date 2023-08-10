Malatya’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Malatya depremle sallandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.



Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.2 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.



Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep’ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.



“1 ÇOCUĞUN AYAĞI KIRILDI, BALKONDAN ATLAYANLAR VAR”



Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:



“Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor.”

