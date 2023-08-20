Galatasaray, Trabzonspor’u Mauro Icardi ile yıktı: 2-0

30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.





Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray’a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta kapalı gişe oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.Kayseri deplasmanında 2 puan kaybeden Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmenin moraliyle çıktığı zorlu maçta golcüsü Mauro Icardi ile güldü. Geçen sezon 24 lig maçında 22 gol atan Arjantinli forvet, bu sezon da perdeyi açtı. 23 ve 90+3’te fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getiren Icardi’nin 90+7. dakikada ağlara gönderdiği bir top da ofsayt nedeniyle iptal edildi.23. dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Bakasetas’ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi’nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-090+3. dakika ev sahibi takımı iyice rahatlatan gol geldi. Kaan Ayhan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya kale ağzında çok iyi yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu Uğurcan’ın sağına ve uzanamayacağı noktaya görerek fileleri havalandırdı: 2-0.Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puana yükselirken, Trabzonspor 3 puanda kaldı.Ligin 3. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor da sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.Karşılaşmanın 76. dakikasında Galatasaray’da Lucas Torreira sakatlandı. Orta alanda Kourbelis’in müdahalesiyle yerde kalan Uruguaylı oyuncu için sağlık ekibi çağrıldı. 2 dakika duran oyun yeniden başlarken kendisini deneyen Torreira 80. dakikada kendisini yere bıraktı ve ardından yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon ilk kez bir resmi maça yedek başladı.Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4, Süper Lig’deki 1 maçına ilk 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedeğe çekildi.Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı.Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi.Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında 1-0 kazandıkları Bitexen Antalyaspor mücadelesinin 11’inde tek değişikliğe gitti.Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Jens Larsen, Eren Elmalı, Dimitritos Kourmpelis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok 11’i ile çıktı.Trabzonspor’un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Maxi Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Tonio Teklic, Enis Destan yer aldı.Bjelica, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Edin Visca’nın yenine Bardhi’yi 11’de oynattı.Bordo-mavili ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük’ten transfer edilen stoper Rayyan Baniya da ilk kez maç kadrosuna girdi.