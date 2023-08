Tepki çığ gibi büyüyor: 100 binlerce kişi sokağa indi

Sözcü'de yer alan habere göre Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 33’üncü haftasında ülke genelinde yine meydanlardaydı.



Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.



100 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI



Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de protestocular, Kaplan Caddesi’ndeki Hükümet Kompleksi’nin önünde toplandı.



İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, Tel Aviv'deki gösteriye 101 bin kişi katıldı.



Meydandaki protestocular, bugün işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki İsrailli yerleşimci için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



DEMOKRASİ SLOGANI ATTILAR



Gösteride İsrailli şarkıcı Netta Barzilai, İsrail milli marşını seslendirdi. İsrail bayrakları taşıyan protestocular davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak “demokrasi” sloganları attı.



Kaplan Caddesi’nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, “Sen arkada otur” yazılı pankartı taşıdı.



Ülkede yakın zamanda otobüse binen genç bir kızın kıyafeti nedeniyle şoförün “Sen arkada otur.” şeklinde sözlü uyarısına maruz kalması, tartışma konusu olmuştu.



YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR



Onlarca protestocu da Tel Aviv’in ana arteri Ayalon otoyolunu trafiğe kapattı. Yol kısa süreliğine kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.



Batı Kudüs’te de protestocular İsrail Cumhurbaşkanı’nın konutunun önünde toplandı.



MUHALEFET LİDERİ: BU HÜKÜMET DÜŞECEK VE SEÇİMLER OLACAK



Muhalefet lideri Yair Lapid de protestolara ülkenin kuzeyindeki Krayot bölgesinde katıldı.



Eski Başbakan ve Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi lideri Lapid, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir birlik hükümeti kurmaya gitmeyeceğini belirtti.