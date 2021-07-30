Galatasaray transferi resmen duyurdu

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu sezonki yedinci transferini resmen açıkladı.





Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da tamamlayan Berkhan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





Galatasaray'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."





Galatasaray'ın paylaşımı:



