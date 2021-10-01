Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Türkiye'de bir ilke imza attı /01 Ekim 2021 22:01

Galatasaray Türkiye'de bir ilke imza attı

Satışa çıkartılan Ali Sami Yen NFT koleksiyonu 59 saniyede tükenirken, Galatasaray Kulübü'nün bu satıştan 1 dakikada içinde 185 bin Euro gibi bir meblayı kasasına koyduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın satışa çıkardığı Ali Sami Yen NFT koleksiyonu 59 saniyede tükendi. Sarı-Kırmızılılar 1 dakikada 185 bin Euro kazandı.

NFT dünyasına Türkiye'den ilk giren kulüp olma özelliğini taşıyan Galatasaray, 19.05'te satışa sunduğu Ali Sami Yen koleksiyonunu tarihi hızla sattı.

Sarı-Kırmızılılar'ın 100 adet satışa sunduğu NFT'ler 1850 Euro'dan satıldı. Kulüp 59 saniyede 185 bin Euro kazandı.

Sınırlı sayıdaki ilk bölümü bugün arz edilen ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşan olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak. Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü, 8 Ekim tarihinde 1.000 adet ve 15 Ekim tarihlerinde 10.000 adet olmak üzere arz edilecek.

Galatasaray Türkiye'de ilke imza attı

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini uygulamaya geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti meydana getiren Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.
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